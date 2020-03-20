На российско-казахской границе застряли 157 кыргызстанцев. Об этом сообщило посольство КР в России.

В дипмиссии напомнили, что автомобильное сообщение в пунктах пропуска на российско-казахской границе приостановили с 16 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Почетный консул Кыргызстана в Оренбурге встретился с кыргызстанцами 17 марта и рекомендовал им вернуться в места временного проживания в России и оставаться там до снятия ограничительных мер или вернуться в Кыргызстан самолетом, пока рейсы не отменили», — сообщили в посольстве.

Около 30 граждан вернулись в Бишкек поездом, часть — самолетами.

«Посольство КР и почетный консул в Оренбурге совместно с кыргызской диаспорой организовывают питание и дежурство с находящимися там гражданами», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве рекомендуют кыргызстанцам, находящимся в России, воздержаться от попыток вернуться в Кыргызстан автомобильным транспортом через Казахстан.