Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не может прогнозировать ситуацию

Прогнозировать дальнейшее заражение населения коронавирусом невозможно. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, у Минздрава имеются возможные сценарии развития и ведомство готовится к ним.

«Прогнозировать ситуацию сложно. Источником заражения был Китай, в Корее вирус разнесся из-за одного человека, который не соблюдал условия карантина», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Он добавил, что в нашей стране пока никто не нарушил условия карантина.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.