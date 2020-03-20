Коронавирус в Кыргызстане. Врачам уже выплачивают надбавки к зарплате

Вирусологам и санитарным врачам стали выплачивать надбавки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, в стране есть эпидемиологический фонд, из которого с первого дня медики получают надбавки к основной зарплате.

«Мы уже оплачиваем с самого начала хорошие надбавки к основной зарплате. Вчера начальнику финуправления я еще раз дал поручение о поощрении врачей, работающих в инфекционных отделениях. Врачей не будем обижать. В рамках наших действий будем поощрять и мотивировать», — сообщил Космосбек Чолпонбаев.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.