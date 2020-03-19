Тендер на Е-паспорта. В конкурсе участвуют три компании

Заявки на участие в конкурсе на изготовление бланков биометрических общегражданских паспортов подали три компании. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Участвовать в тендере хотят IDEMIA Identity and Security France, Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана и Mühlbauer ID Services GmbH.

Все нынешние участники уже пытались выиграть тендер.

Напомним, что тендер на закупку бланков биометрических паспортов объявили 23 октября 2018 года. Итоги оценки опубликовали лишь 1 февраля. Почти три месяца потребовалось комиссии, чтобы определить победителя. Из пяти участников наименьшую цену тогда предложила Muhlbauer ID Services GmbH — 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов. IDEMIA France SAS тогда готова была печатать бланки паспортов за 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов. Самую высокую цену выставила банкнотная фабрика Национального банка Казахстана — 1 миллиард 257 миллионов 847 тысяч 112,5 сома.

Однако процесс затянулся и сопровождался скандалами и судами. В итоге тендер на изготовление бланков биометрических паспортов отменили.

Напомним, что Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление и поставку бланков электронных (биометрических) паспортов граждан Кыргызстана 26 февраля 2020 года. На изготовление бланков загранпаспортов ГРС готова потратить 973 миллиона 123,5 тысячи сомов. За эти деньги нужно будет напечатать 1,5 миллиона бланков.

Тендер — одноэтапный метод закупок двухпакетным способом. Желающие поставлять бланки должны внести гарантийный взнос на сумму 2 процента от общей стоимости заявки.

Поставка электронных паспортов будет осуществляться с 2020 по 2023 год.

Отмечается, что на первом этапе веб-портал вскроет документы участников, подтверждающие квалификацию и техническую спецификацию, без указания цены. Оценка конкурсных заявок будет проводиться на соответствие квалификационным и техническим требованиям. А уже на втором этапе будут озвучены ценовые предложения.