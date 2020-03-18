Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса

22:42, 18 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Южную столицу Казахстана полностью закроют 22 марта. Об этом сообщает tengrinews.kz.
Как отмечается, 72 часа дали алматинцам на то, чтобы вернуться домой из других областей. Столько же времени есть у жителей области и других регионов, чтобы покинуть город.
«С 00.00 22 марта все железнодорожное и авиационное сообщение в Алматы и из города будет остановлено полностью», — сказал на специальном брифинге первый заместитель акима Ерлан Кожагапанов.
Уточняется, что исключение составят международные рейсы.
Режим чрезвычайного положения в Алматы и Нур-Султане начнет действовать с 00.00 19 марта. Ранее сообщалось, что на всех въездах в город выставят 27 блокпостов.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 36 случаев регистрации коронавируса. Из них в Алматы — 18, в Нур-Султане — 18.