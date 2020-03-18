Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса

Южную столицу Казахстана полностью закроют 22 марта. Об этом сообщает tengrinews.kz.

Как отмечается, 72 часа дали алматинцам на то, чтобы вернуться домой из других областей. Столько же времени есть у жителей области и других регионов, чтобы покинуть город.

«С 00.00 22 марта все железнодорожное и авиационное сообщение в Алматы и из города будет остановлено полностью», — сказал на специальном брифинге первый заместитель акима Ерлан Кожагапанов.