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Общество

Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса

Южную столицу Казахстана полностью закроют 22 марта. Об этом сообщает tengrinews.kz.

Как отмечается, 72 часа дали алматинцам на то, чтобы вернуться домой из других областей. Столько же времени есть у жителей области и других регионов, чтобы покинуть город.

«С 00.00 22 марта все железнодорожное и авиационное сообщение в Алматы и из города будет остановлено полностью», — сказал на специальном брифинге первый заместитель акима Ерлан Кожагапанов.
 

Уточняется, что исключение составят международные рейсы.

Режим чрезвычайного положения в Алматы и Нур-Султане начнет действовать с 00.00 19 марта. Ранее сообщалось, что на всех въездах в город выставят 27 блокпостов.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 36 случаев регистрации коронавируса. Из них в Алматы — 18, в Нур-Султане — 18.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147001/
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