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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Паломники из Джалал-Абада контактировали с тысячами людей

В Джалал-Абадской области 51 человека, вернувшегося из малого хаджа в Саудовской Аравии, госпитализировали на обсервационный режим. Об этом на пресс-конференции заявил полномочный представитель региона Нурболот Мирзахмедов.

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По его словам, число людей, с которыми они контактировали, — 1 тысяча 122 человека.

«Даже если эти люди не проводили той, в любом случае были те, кто контактировал с ними — пришли поздороваться, пообщаться. Всех приехавших наблюдают в домашних условиях, но их разделили на две категории — близкие родственники (дети, братья, сестры) и те, кто контактировал с ними один раз. Близких людей мы также отправим в обсервацию. Нельзя поддаваться панике. Мы дадим полную информацию. В области работают два штаба. Один из них действует на предотвращение распространения коронавируса, второй регулирует цены. Все ночные клубы и торгово-развлекательные центры закрываются, тойканы тоже», — сказал Нурболот Мирзахмедов.

Он добавил, что родственники умерших должны проводить траурные мероприятия только с близкими людьми.

«Все прибывшие паломники рапределены в обсервационные помещения по своим районам: Ала-Букинскому, Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Сузакскому, Джалал-Абаду», — проинформировал Нурболот Мирзахмедов.

Представитель Минздрава в области рассказал, что коронавирус выявили врачи семейной медицины. До этого они опрашивали паломников на предмет отсутствия температуры и кашля. После госпитализации анализы дали положительный результат на коронавирус.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146916/
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