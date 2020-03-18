Коронавирус в Кыргызстане. Из каких регионов люди уезжали в хадж, ДУМК не знает

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана не владеют информацией, из каких регионов и городов страны паломники уезжали в Саудовскую Аравию в малый хадж. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ДУМК.

По данным муфтията, все паломники отправлялись в умру через частные туристические агентства.

«На этот вопрос мы ответить не можем, это ведь малый хадж, и паломники могли отправиться туда с помощью абсолютно разных турфирм», — отметили в пресс-службе ДУМК и сказали, что этой информацией владеет департамент туризма Министерства культуры.

Однако его директор Максат Дамир уулу отказался комментировать 24.kg этот вопрос, сославшись на занятость.

Сегодня Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии.