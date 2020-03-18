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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как избежать заражения коронавирусом. Рекомендации Минздрава

В Кыргызстане подтвердили три случая заболевания коронавирусом. Все больные выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области. В Министерстве здравоохранения напомнили, как защитить себя от заражения коронавирусом.

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Коронавирус, как и другие респираторные вирусы, распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях он может распространяться при касании любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки, а потом загрязненными руками рта, носа или глаз.

В Минздраве рекомендуют соблюдать следующие меры для предупреждения заболевания:

  • держите руки в чистоте, часто мойте их с мылом или используйте дезинфицирующее средство, перед едой обязательно мойте руки;
  • старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;
  • на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);
  • носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования;
  • носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить их;
  • часто проветривайте помещение;
  • расскажите детям о профилактике коронавируса.

При заболевании, вызванном новым коронавирусом, отмечаются повышенная температура, чихание, сухой кашель, затрудненное дыхание. Но в подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычными ОРВИ.

Если вы обнаружили симптомы, не занимайтесь самолечением, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Добавим, что по вопросам относительно коронавируса можно обращаться на горячую линию по WhatsApp на номер 0770895556 или же позвонить по телефону 0312323202.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146858/
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