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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Заразившиеся коронавирусом приехали в Кыргызстан 12 марта

Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли после малой умры 12 марта. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, тогда еще Саудовская Аравия не входила ни в одну из категорий стран, приезжающих из которых помещают на карантин. Минздрав понимал, что во время хаджа много людей, поэтому есть вероятность заражения.

«Когда эти граждане прибыли, мы сразу стали вести с ними работу. Они находились дома, их каждый день посещали врачи. Случай обнаружен при посещении врачами одного из домов. У женщины была высокая температура. Решили взять у нее и ее окружения анализы», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.

«Всего мы взяли анализы у восьми человек. У женщины вирус не подтвердился. А вот у троих Ошская вирусологическая лаборатория 16 марта вечером подтвердила заболевание коронавирусом. Образцы срочно отправили в Бишкек. Вчера ночью результаты анализов Ошской лаборатории подтвердились», — подчеркнул глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146839/
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