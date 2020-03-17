Режим карантина в Нур-Султане и Алматы вводит правительство Казахстана из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города страны государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер», — отметили в пресс-службе.

Карантин начинает действовать с 19 марта. Въезд и выезд из городов ограничат, как и работу общественного городского транспорта. Некоторые виды перевозок будут полностью остановлены. Также власти собираются закрыть все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.

С 16 марта до 15 апреля в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чиновникам запрещены заграничные командировки, закрыты места массового скопления людей, например, театры и кинотеатры, запрещены другие мероприятия.

По состоянию на 17 марта в республике зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом.