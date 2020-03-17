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Общество

Завышение цен на муку выявили сотрудники Финпола в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями выявили еще один факт продажи муки по завышенной цене. Об этом стало известно во время рейда, организованного столичной мэрией, Финполом и ГУВД.

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Как отметил начальник Бишкекского управления ГСБЭП Нурлан Казабеков, ранее поступила информация, что на рынке завышают цену.

«Сотрудники провели контрольный закуп муки на сумму 110 тысяч сомов. Мешок продавали по 1,7 тысячи сомов», — отметил он.

По его словам, факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР. Ведется досудебное производство. После его окончания материалы будут переданы в судебные органы для определения наказания.

Ранее факт завышения цен на муку был выявлен в одной из торговых точек в жилмассиве «Колмо», где также произвели контрольный закуп муки.

Напомним, накануне правительство выпустило постановление о введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146746/
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