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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спекуляция на продуктах питания: Финпол начал досудебное производство

Сегодня сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями выехали в жилмассив «Колмо», где произвели контрольный закуп муки.

По данным ведомства, в Финпол позвонил бишкекчанин и сообщил, что продавцы необоснованно подняли цены на муку. При контрольной закупке выяснилось, что мешок муки, еще вчера стоивший 1 тысяча 200 сомов, сегодня продавался по цене 1 тысяча 800 сомов.

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Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) УК КР.

ГСБЭП призывает кыргызстанцев сообщать обо всех фактах завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Телефон дежурной части (0312)323091, 323707.

ГСБЭП просит граждан не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные. Напоминаем, что производство и поставка продуктов питания осуществляются бесперебойно в обычном режиме. Оснований для беспокойства и повышения цен на сегодняшний день нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146540/
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