В Кыргызстане на три недели закроют кафе, где больше 50 мест

В Кыргызстане решено закрыть кафе и точки общественного питания, где более 50 посадочных мест. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, решение временное и будет действовать три недели. Ранее, напомним, кабмин рекомендовал отказаться от проведения массово-культурных мероприятий. Теперь это пожелание носит обязательный характер.

«По постановлению правительства от 12 марта 2020 года, которое говорило о запрещении проведения культурно-массовых мероприятий и носило рекомендательный характер для организаций, оказывающих услуги в ресторанном бизнесе и другие. Сегодня мы вносим корректировки, и теперь предложено запретить проведение культурно-массовых мероприятий семейного и коллективного характера в ресторанах. Для точек общественного питания, где более 50 посадочных мест, также ограничивается работа. Будут применяться другие формы работы, как в других странах, путем доставки до потребителя», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.