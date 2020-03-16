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Общество

Пандемия коронавируса. ВОЗ выпустила новые рекомендации по профилактике

Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с Министерством здравоохранения КР и офисом Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане подготовил новые рекомендации по защите населения от коронавируса.

Отмечается, что сотрудникам компаний стоит ограничить поездки, передвижения, посещение мест массового скопления людей. Кроме того, стоит избегать командировок и посещения стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

На рабочих местах должны быть созданы условия для регулярного мытья рук, а также дезинфекции. По возможности компаниям рекомендовано перейти на режим работы из дома.

Напомним, что на сегодня коронавирус зафиксировали в 146 странах мира. Число зараженных составляет 169 тысяч 385 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146554/
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