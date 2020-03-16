Число людей, заразившихся коронавирусом вне Китая, превысило 88 тысяч человек

Число людей вне Китая, которые заразились новым коронавирусом, превысило случаи заражения в КНР. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Вне КНР заразились 88,4 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 20. Больше всего зараженных в Италии (24 тысячи 747), Иране (13 тысяч 938), Южной Корее (8 тысяч 162), Испании (7 тысяч 844), Германии (5 тысяч 813) и Франции (5 тысяч 437).

На сегодня коронавирус зафиксирован в 146 странах мира.

За последние двое суток число людей, которые заразились новым типом коронавируса, увеличилось на 24 тысячи 118 человек. Отмечается, что на сегодня зафиксировали 169 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом. Увеличивается и число выздоровевших — 77 тысяч 257 (почти 6 тысяч 961 за двое суток). Число погибших от заболевания на сегодня — 6 тысяч 531 человек (рост — на 1 тысячу 102 человека).

В Казахстане на сегодня отмечено девять случаев заражения, в Узбекистане — четыре. Обе страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. При этом из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.