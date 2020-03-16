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Общество

В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло четырех человек

Коронавирус выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Ранее ведомство информировало, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус. Позднее Минздрав уточнил, что речь идет о женщине.

«Выявлено еще три случая коронавируса. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, также обнаружена инфекция», — сказал представитель Минздрава. Их возраст не уточняется. В пресс-службе добавили, что коронавирус также выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.

Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса. Об этом ранее сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами», — цитируют Абдуллу Арипова СМИ.

Сегодня в Узбекистане закроют на карантин все учебные заведения, а также отменят массовые мероприятия по случаю празднования Нооруза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146549/
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