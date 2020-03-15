Узбекистан закрыл транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса

Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами», — цитируют Абдуллу Арипова СМИ.

Завтра, 16 марта, в Узбекистане закроют на карантин все учебные заведения, а также отменят массовые мероприятия по случаю празднования Нооруза.

Ранее сообщалось, что у гражданина Узбекистана обнаружен коронавирус. Мужчина прилетел из Франции.