Владельцев торговых сетей предупредили о недопустимости повышения цен: накажут

Владельцев крупнейших торговых сетей «Алма», «Глобус», «Народный», «Фрунзе» и других предупредили о недопустимости повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Об этом сообщили в правительстве.

В отношении лиц, необоснованно и спекулятивно завышавших цены на продукты первой необходимости, будут приняты жесткие меры согласно законодательству страны, предупредил на оперативном совещании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Мы с первых дней ведем работу не только по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в нашей стране, но и по сохранению экономической стабильности. Но вчера на отдельных рынках были массовые закупки продовольственных товаров. Это психологический факт, вызванный выявлением первых случаев заражения коронавирусом в соседней республике и панической волной боязни нехватки продуктов. Но этим в угоду своим личным интересам пользуются безответственные и недобросовестные предприниматели. Для них желание получить сверхприбыль важнее, чем спокойствие сограждан. Поэтому соответствующие органы сейчас работают над тем, чтобы выявить и в дальнейшем пресекать подобные случаи. Всем государственным органам, руководителям областей и районов даю поручение контролировать ситуацию на рынках, чтобы произошедшее больше не повторилось. А в отношении тех, кто будет уличен в спекуляции, будут приниматься меры, они будут наказаны по всей строгости», — сказал Кубатбек Боронов.

В правительстве заверяют, что, согласно оперативным данным, в стране достаточно запасов продовольствия и товаров, причин для паники нет.

Кубатбек Боронов также подчеркнул, что речи о закрытии границ не было.

«Основная доля продовольственных товаров завозится из Казахстана. На сегодня граница с соседней страной не закрыта. Перебоев с поставками зерна, муки и других продовольственных товаров нет», — отметил он.

Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что во многих магазинах наблюдается большое скопление людей, которые скупают продукты и товары первой необходимости.

Сегодня стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта из-за коронавируса. Число пациентов с коронавирусом в Казахстане достигло восьми.