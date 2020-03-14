ДУМК вводит ограничения на пятничный намаз: в связи с пандемией коронавируса

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана состоялось экстренное заседание совета улемов КР. На повестке дня был один вопрос — опасность распространения коронавируса.

Совет улемов выпустил фатву (постановление) — временно отменить чтение проповеди до азана, сократить чтение хутбы, а также читать короткие суры в намазе, после намаза сократить время для дува и зикра.

ДУМК также вводит ограничения на посещение намаза престарелыми, женщинами и детьми.

Совет улемов рекомендует временно отказаться от рукопожатий, проводить процедуру омовения дома (до прихода в мечеть), в мечетях установить специальные рукомойники для дезинфекции, носить маски и сразу расходиться после намаза.