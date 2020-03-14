Из-за коронавируса в США объявили режим чрезвычайной ситуации

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщило РИА Новости.

Дональд Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом «до $50 миллиардов».

Он пообещал, что власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы «усилить возможности по проведению тестов на коронавирус».

Президент США сообщил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты. «Мы ожидаем, что до полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели», — сказал Дональд Трамп.

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Он добавил, что в течение месяца будут изготовлены до 5 миллионов тестов, однако выразил сомнения, что это понадобится.

Власти США продолжают закрывать учебные учреждения и вводить запреты на проведение крупных мероприятий и собраний. Многие конференции переводятся в онлайн-режим.

Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС ввели на уровне отдельных штатов.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы берут избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.