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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке начали ямочный ремонт улиц и посадку деревьев

В Бишкеке начали ямочный ремонт дорог и посадку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Бишкекасфальтсервис привел в порядок 11 улиц. Работа на других продолжается.

Списки улиц формировали с учетом жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

В мэрии отмечают, что горожане могут присылать фото- и видеофакты, если улице требуется ремонт, по номеру 0555888161.

Бишкекзеленхоз приступил к весенним посадкам деревьев. По улице Тоголока Молдо от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева появились 50 саженцев клена, еще 80 появились на улице Орозбекова до улицы Щербакова.

«Возраст саженцев составляет около 6 лет, весь посадочный материал выращен в собственном питомнике предприятия, который был восстановлен», — отметили в мэрии.

В 2020 году Бишкекзеленхоз запланировал посадку более 10 тысяч лиственных и 630 хвойных деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146477/
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