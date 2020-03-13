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Общество

Проводить проверку на полиграфе кандидатов в судьи без СМИ предлагает Минюст

Министерство юстиции предлагает пересмотреть порядок прохождения полиграфологического исследования кандидатами на замещение должностей судей Верховного и местных судов, а также Конституционной палаты. Соответствующий проект закона Минюст вынес на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, по действующему законодательству для проведения исследования обязательно должны привлекаться независимые организации, а Минюст является уполномоченным органом его проведения.

В ведомстве считают, что функция организации проведения полиграфологического исследования является несвойственной Министерству юстиции, тем не менее оно объявляло конкурсы о госзакупке услуг полиграфолога.

В Минюсте добавляют, что в Государственной кадровой службе есть эксперты-полиграфологи и соответствующее оборудование, так как на нее возложена функция по организации и проведению тестирования на «детекторе лжи» кандидатов на замещение вакантных должностей.

«Государственная кадровая служба не относится ни к одной из ветвей государственной власти, а также не участвует при отборе кандидатов на вакантные должности судей Верховного и местных судов, Конституционной палаты, тем самым является независимой от Совета по отбору судей», — отмечается в документе.

Также в Минюсте предлагают исключить возможность наблюдения за процессом полиграфологического исследования представителями средств массовой информации, поскольку для качественной проверки с гарантией результата требуются отсутствие шума и резких движений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146354/
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