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Общество

Уволили директора школы в Аксы, где девятиклассники толпой избили сверстника

Уволен директор школы № 5 имени Асанбека Кабаева сельской управы Авлетим Аксыйского района, где ученики 9-го класса толпой избили одноклассника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По их словам, директор учебного заведения Кененбай Шабданов освобожден от должности за безответственное отношение к обязанностям. Уволен и социальный педагог школы.

По данным министерства, избитый ученик сейчас продолжает учиться в школе.

В соцсетях распространяли видео, где несколько подростков издеваются над школьником и бьют его. Ими оказались ученики 9-го класса школы № 5 имени Асанбека Кабаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146334/
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