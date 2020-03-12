Уволили директора школы в Аксы, где девятиклассники толпой избили сверстника

Уволен директор школы № 5 имени Асанбека Кабаева сельской управы Авлетим Аксыйского района, где ученики 9-го класса толпой избили одноклассника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По их словам, директор учебного заведения Кененбай Шабданов освобожден от должности за безответственное отношение к обязанностям. Уволен и социальный педагог школы.

По данным министерства, избитый ученик сейчас продолжает учиться в школе.

В соцсетях распространяли видео, где несколько подростков издеваются над школьником и бьют его. Ими оказались ученики 9-го класса школы № 5 имени Асанбека Кабаева.