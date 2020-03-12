В Аксы девятиклассники толпой избили сверстника

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области шестеро девятиклассников избили своего сверстника. Информацию 24.kg подтвердили в УВД региона.

В соцсетях распространяется видео, где несколько подростков издеваются и бьют школьника. Пользователи сообщили, что дело уже закрыто.

В УВД уточнили, что драка произошла 6 февраля между учениками школы № 5 имени Кабаева сельской управы Авлетим.

«7 февраля подросток по имени Т.М., 2004 года рождения, обратился в отделение травматологии районной больницы. Мать пострадавшего написала заявление в милицию. В ходе проверки выяснилось, что в недостроенном здании спортзала шестеро учеников 9-го класса избили Т.М., пригрозив, чтобы он не общался со старшеклассниками», — сообщили в милиции.

Отмечается, что позже мать пострадавшего написала встречное заявление, но, несмотря на это, следствие по обвинению в хулиганстве продолжается.

«Информация о том, что дело закрыли из-за давления некоторых лиц, недостоверна. Получены результаты судебно-медицинской экспертизы, и в скором времени дело направят в суд», — заявили в УВД региона.