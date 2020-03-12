Власти Бишкека хотят создать экологический экспертный совет

Власти Бишкека планируют создать экспертный совет, чтобы решать экологические вопросы в городе. Об этом на круглом столе сообщила депутат горкенеша Валентина Лисниченко.

Она напомнила, что в ноябре 2017-го депутаты Бишкекского городского кенеша утвердили концепцию развития зеленого фонда столицы на 2017-2020 годы.

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«В ее разработке принимали участие сотрудники Национальной академии наук, Ботанического сада, экологи. Большой вклад внес Эмиль Шукуров. Эта концепция уже начала реализовываться, и нам хочется найти точки соприкосновения с экспертами, горожанами, чтобы выработать единые механизмы в решении экологических проблем в столице», — отметила Валентина Лисниченко.

Она добавила, что возможность изыскать средства на реализацию идей, предложенных советом, в городском бюджете есть.

«Бюджет — это гибкая структура, которая предполагает внесение изменений. Кроме того, в него и так закладываются средства в рамках реализации концепции развития зеленого фонда», — пояснила депутат.

Валентина Лисниченко сказала, что пока не решен вопрос, будет этот совет находиться при мэрии или будет независимой организацией. «Нам важно, чтобы он работал», — подчеркнула она.