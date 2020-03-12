Выборы-2020. Факты массовой прописки: начато досудебное производство

Массовой пропиской в городах, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей, заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщила 24.kg член ЦИК Гульнара Джурабаева, проводится досудебное производство. Факты массовой прописки зафиксированы в Оше, Караколе и Токмаке. В Балыкчи и Майлуу-Суу массового «переселения» не отмечалось.

«Нам также поступают жалобы, что в южной столице передвигают избирателей с одного участка на другой. Но мы не можем доподлинно проверить это, поскольку нет никакой конкретики. Ни номеров участков, ничего, чтобы мы могли принять меры. Поэтому эти жалобы носят абстрактный характер», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что после вмешательства прокуратуры и ЦИК массовая прописка прекратилась. Однако проголосовать уже прописавшиеся не смогут.

До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.