Дело Зилалиева. Адвокат обвиняемого трижды заявила отвод судье

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В ходе допроса свидетеля Амана Абдылдаева (бывшего специалиста Соцфонда) адвокат Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова заявила три отвода председательствующему на процессе Адылбеку Эсенбаеву.

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Юрист возмутилась тем, что судья предоставил свидетелю его показания, которые были даны ранее, и попросил их расшифровать. «Вы даете свидетелю уже известные показания и просите их перечитывать. Вы не даете возможность задавать вопросы даже прокурору. Я заявляю вам отвод», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Однако Адылбек Эсенбаев оставил ходатайство открытым и пообещал рассмотреть его после допроса свидетеля. «Мы не будем прерывать свидетеля, рассмотрим отвод потом. Дайте основания для моего отвода», — сказал председательствующий.

Адвокат отметила, что суд должен решать этот вопрос в совещательной комнате, а никак ни в зале суда. «Я сказала основания, вы можете давать оценку моим основаниям только в совещательной комнате. Вы не спросили у нас, не возражаем ли мы, чтобы заслушать письменный отчет свидетеля, который уже есть в материалах дела. Вы нарушаете мое право, я уже третий отвод заявляю вам, потому что вы третий раз заставляете меня дать основания вашему отводу», — заключила защитник.

Обвиняемый Дуйшенбек Зилалиев поддержал ходатайство своего адвоката.

Гособвинитель попросил отклонить прошение защиты. «Судья попросил разъяснить некоторые моменты, так как он не помнил отчеты по цифрам. Суд не мешал ему давать показания», — сказал прокурор.

Председательствующий на процессе Адылбек Эсенбаев, посовещавшись в совещательной комнате, вынес решение в удовлетворении ходатайства отказать.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.