Дело Зилалиева. Брат обвиняемого опроверг доводы следствия

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В суде допросили двоюродного брата обвиняемого Алтынбека Силалиева. Председательствующий уточнил фамилию свидетеля, он подтвердил, что она пишется через букву С.

По данным следствия, напомним, экс-чиновник оформил часть принадлежащего ему имущества на своих родственников.

Свидетель опроверг эти доводы следствия. Он рассказал суду, что обвиняемый никогда не просил его оформить какие-либо помещения на себя. И отметил, что семья Дуйшенбека Зилалиева самодостаточная и ее члены не находятся на иждивении у бывшего чиновника.

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«Его отец до сих пор разводит скот, наш брат Бексултан Зилалиев неплохо зарабатывал, когда работал в США. В принципе, члены семьи не нуждались в помощи Дуйшенбека», — сказал Алтынбек Силалиев.

Он добавил, что совместного бизнеса с обвиняемым у него нет.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.