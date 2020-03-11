Суд по модернизации ТЭЦ. Ужесточить наказание подсудимым требуют прокуроры

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, которые подали адвокаты обвиняемых. Суд перешел к прениям сторон.

Гособвинение просит суд ужесточить наказание обвиняемым.

По мнению прокуроров, Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Однако такой колонии в стране нет, соответственно, решение суда неисполнимо. Кроме того, суд не применил конфискацию имущества.

В части обвинения Айбека Калиева гособвинитель отметил, что суд не учел, что обвиняемый был приближенным к Сапару Исакову и играл ключевую роль в проекте по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Экс-глава правительства Жанторо Сатыбалдиев подписал постановление о модернизации ТЭЦ и просил Жогорку Кенеш принять его во внеочередном порядке, тогда как регламент этого не позволяет.

— Прокуратура просит конфисковать у Сапара Исакова имущество, лишить его специального звания в виде классного чина и государственных наград;

— Айбека Калиева просят приговорить к 17 годам лишения свободы;

— Жанторо Сатыбалдиева признать виновным и приговорить к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишить его спецзвания в виде классного чина и государственных наград;

— Салайдина Авазова, Жолдошбека Назарова и Темирлана Бримкулова лишить специального звания в виде классного чина, госнаград и конфисковать имущество;

— Осмонбека Артыкбаева лишить классного чина и госнаград, применить в виде дополнительного наказания лишение права занимать должности в госорганах;

— Ольге Лавровой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.