11:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Ужесточить наказание подсудимым требуют прокуроры

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, которые подали адвокаты обвиняемых. Суд перешел к прениям сторон.

Гособвинение просит суд ужесточить наказание обвиняемым.

По мнению прокуроров, Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Однако такой колонии в стране нет, соответственно, решение суда неисполнимо. Кроме того, суд не применил конфискацию имущества.

В части обвинения Айбека Калиева гособвинитель отметил, что суд не учел, что обвиняемый был приближенным к Сапару Исакову и играл ключевую роль в проекте по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Экс-глава правительства Жанторо Сатыбалдиев подписал постановление о модернизации ТЭЦ и просил Жогорку Кенеш принять его во внеочередном порядке, тогда как регламент этого не позволяет.

— Прокуратура просит конфисковать у Сапара Исакова имущество, лишить его специального звания в виде классного чина и государственных наград;

— Айбека Калиева просят приговорить к 17 годам лишения свободы;

— Жанторо Сатыбалдиева признать виновным и приговорить к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишить его спецзвания в виде классного чина и государственных наград;

— Салайдина Авазова, Жолдошбека Назарова и Темирлана Бримкулова лишить специального звания в виде классного чина, госнаград и конфисковать имущество;

— Осмонбека Артыкбаева лишить классного чина и госнаград, применить в виде дополнительного наказания лишение права занимать должности в госорганах;

— Ольге Лавровой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146119/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Между адвокатом и судьей произошла перепалка
Дело энергетиков. Важные показания свидетеля: сумма ущерба необоснованная
Дело энергетиков. Салайдин Авазов признал вину и готов заплатить штраф
Дело энергетиков. Суд намерен заменить адвоката Сапару Исакову
Дело энергетиков. Следствие не допросило важного свидетеля, заявил Сапар Исаков
Дело энергетиков. Сумма реконструкции в $150 миллионов была предварительной
Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано
Дело энергетиков. За Осмонбека Артыкбаева штраф частично оплатили третьи лица
Дело энергетиков. Адвокат о необоснованном приговоре Осмонбеку Артыкбаеву
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Полного текста приговора все еще нет
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
11 марта, среда
11:37
Внимание, розыск! В Бишкеке ищут пропавшую Таласбек кызы Гулбурак Внимание, розыск! В Бишкеке ищут пропавшую Таласбек кыз...
11:33
Толкунбек Абдыгулов: Рост спроса на доллары связан с психологическим фактором
11:18
О приграничных вопросах рассказал Сооронбай Жээнбеков жителям Лейлекского района
11:04
Суд по модернизации ТЭЦ. Ужесточить наказание подсудимым требуют прокуроры
11:01
Марш за права женщин. В Жогорку Кенеше озаботились целями участников акции