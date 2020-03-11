Переулок Краснофлотский перегородили плитами законно

Земельный участок на переулке Краснофлотском, где дорогу перегородили бетонными плитами, является частной территорией. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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Отмечается, в ходе осмотра установлено, что на земельный участок имеется Государственный акт о праве частной собственности от 2015 года под временную мойку автомобилей на собственной территории общей площадью 924 квадратных метра. «На основании вышеизложенного указанные бетонные плиты установлены на территории частной собственности законно», — сказали в муниципалитете.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что в столице переулок Краснофлотский перегородили плитами — теперь проезда там нет. Чтобы оказаться на улице Ахунбаева, нужно заехать совсем с другой стороны, объезжая три улицы.