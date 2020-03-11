Число умерших от нового коронавируса превысило 4 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 4 тысяч 284 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего на сегодня зафиксировали 119 тысяч 27 случаев заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 317 человек. Число выздоровевших составило 65 тысяч 761.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 773 случая заражения, 3 тысячи 46 умерших и 49 тысяч 56 выздоровевших.

За пределами Китая подтвердили 38,1 тысячи случаев заболевания в 114 государствах. Отмечается, что больше всего больных в Италии (10 тысяч 149), Иране (8 тысяч 42), Южной Корее (7 тысяч 755), Франции (1 тысяча 784), Испании (1 тысяча 695) и Германии (1 тысяча 565).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.