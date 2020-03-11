Число умерших от нового коронавируса превысило 4 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, достигло 4 тысяч 284 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего на сегодня зафиксировали 119 тысяч 27 случаев заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 317 человек. Число выздоровевших составило 65 тысяч 761.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 773 случая заражения, 3 тысячи 46 умерших и 49 тысяч 56 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.