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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Горсуд оставил в силе решение в пользу уволенной из Минсоцразвития сотрудницы

Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда в пользу экс-директора  столичного социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой. 

Таким образом, суд посчитал, что глава ведомства Улугбек Кочкоров уволил чиновницу необоснованно. 

Суд также учел, что в соответствии с Трудовым кодексом дисциплинарное наказание должно быть применено не позднее одного месяца после самого проступка, но Эркингуль Абдылдаеву уволили через 130 дней.

«Моя доверительница должна быть восстановлена на работе в прежней должности и ей должна быть выплачена зарплата за два с половиной месяца вынужденных прогулов», — отметил Бакытбек Жумашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146026/
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