Горсуд оставил в силе решение в пользу уволенной из Минсоцразвития сотрудницы

Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда в пользу экс-директора столичного социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой.

Таким образом, суд посчитал, что глава ведомства Улугбек Кочкоров уволил чиновницу необоснованно.

Суд также учел, что в соответствии с Трудовым кодексом дисциплинарное наказание должно быть применено не позднее одного месяца после самого проступка, но Эркингуль Абдылдаеву уволили через 130 дней.

«Моя доверительница должна быть восстановлена на работе в прежней должности и ей должна быть выплачена зарплата за два с половиной месяца вынужденных прогулов», — отметил Бакытбек Жумашев.