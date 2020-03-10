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Общество

Школьникам Каракола предлагают сдать тестирование: в письме более 25 ошибок

Директору городского отдела образования Каракола Женишу Урумову прислали письмо-предложение провести среди школьников тестирование. Услугу предоставляет некое образовательное учреждение «Нова».

«Образовательное учреждение «Нова» предлагает новую образовательную услугу для школ — тестирование учащихся 4-11-х классов», — говорится в письме на имя чиновника.

В «Нове» заверяют, что предоставляют независимую на добровольной основе «оценку всей школы и каждого ученика в целом».

Услуга платная. Как сообщил 24.kg один из родителей ученика 4-го класса одной из школ Каракола, классные руководители уже требуют сдать по 60 сомов на это тестирование.

«Никакой добровольной основы нет. Нас всех обязывают», — отметил собеседник.

Между тем журналисты 24.kg, изучив письмо образовательного учреждения «Нова» за подписью его директора А.А. Дуйшеналиева, насчитали в нем более 25 ошибок.

Кто гарантирует качество тестирования школьникам Каракола, если сами сотрудники «Новы» не умеют грамотно писать?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145995/
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