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Общество

Кыргызстанец с лайнера Diamond Princess прибыл в Бишкек. Он на обсервации

Кыргызстанец, работающий в составе экипажа лайнера Diamond Princess, прибыл в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Он помещен в обсервацию, у него взят повторный анализ на коронавирус.

Ранее заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов сообщил на пресс-конференции, что анализ, взятый у кыргызстанца 26 февраля, оказался положительным

Повторный анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess дал отрицательный результат. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145883/
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