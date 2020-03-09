Кыргызстанец с лайнера Diamond Princess прибыл в Бишкек. Он на обсервации

Кыргызстанец, работающий в составе экипажа лайнера Diamond Princess, прибыл в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Он помещен в обсервацию, у него взят повторный анализ на коронавирус.
Ранее заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов сообщил на пресс-конференции, что анализ, взятый у кыргызстанца 26 февраля, оказался положительным.
Повторный анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess дал отрицательный результат. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства.