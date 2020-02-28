У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, анализ на коронавирус 26 февраля показал положительный результат.

«Наш гражданин находится в одном из лечебных заведений Японии. Его госпитализировали туда после того, как у соседа был выявлен коронавирус», — сказал он.

По словам Нурлана Абдрахманова, болезнь протекает в легкой форме.

«Никаких симптомов и жалоб нет. Японские медики отслеживают динамику, постоянно берутся анализы, измеряется температура», — сказал он.

Чиновник добавил, что посольство Кыргызстана в Японии находится на постоянной связи с соотечественником и властями страны.