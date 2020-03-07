Запрет на митинги. Азиз Суракматов отказался от антиконституционной инициативы

Решение по отмене митингов через суд принимал лично мэр Бишкека Азиз Суракматов, заявили в муниципалитете.

В пресс-службе отмечают, что решение принималось в целях профилактики коронавируса и стабилизации обстановки в столице. Оно не было связано с решением правительства либо решениями других госорганов.

«Этот вопрос вызвал споры в обществе: одни хотят запрета митингов, другие придерживаются норм Конституции КР. На сегодняшний день мэрия решила отозвать решения судов для рассмотрения подобных вопросов в правовом поле и согласно Основному закону страны», — дополнили в пресс-службе.

Вместе с тем в мэрии уточняют, что в случае возникновения вирусных эпидемий либо дестабилизации ситуации, градоначальник воспользуется своим правом обратиться в суд.

Однако ни чиновники, ни сам Азиз Суракматов не пояснили, что значит «мэрия решила отозвать решения судов». Решение суда о запрете митингов можно отменить только другим решением суда.

Ранее Первомайский районный суд принял рещение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.