Запрет на митинги. Азиз Суракматов отказался от антиконституционной инициативы

Решение по отмене митингов через суд принимал лично мэр Бишкека Азиз Суракматов, заявили в муниципалитете.
В пресс-службе отмечают, что решение принималось в целях профилактики коронавируса и стабилизации обстановки в столице. Оно не было связано с решением правительства либо решениями других госорганов.
«Этот вопрос вызвал споры в обществе: одни хотят запрета митингов, другие придерживаются норм Конституции КР. На сегодняшний день мэрия решила отозвать решения судов для рассмотрения подобных вопросов в правовом поле и согласно Основному закону страны», — дополнили в пресс-службе.
Вместе с тем в мэрии уточняют, что в случае возникновения вирусных эпидемий либо дестабилизации ситуации, градоначальник воспользуется своим правом обратиться в суд.
Однако ни чиновники, ни сам Азиз Суракматов не пояснили, что значит «мэрия решила отозвать решения судов». Решение суда о запрете митингов можно отменить только другим решением суда.
Ранее Первомайский районный суд принял рещение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.
Напомним, в Бишкеке 8 марта феминистки планировали провести женский марш солидарности. Однако городские власти выступили против акции. Пока неизвестно, пройдет ли намеченный марш после отказа чиновников нарушать Конституцию, гарантирующую кыргызстанцам право на мирные собрания и митинги.