Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева

Экс-руководитель аппарата президента страны Фарид Ниязов, проходящий по уголовному делу по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года обвиняемым, сделал заявление.

Он не согласен с выводами следствия о том, что требования Алмазбека Атамбаева создать правительство народного доверия — это организация покушения на насильственный захват власти.

«В интернете полно материалов, согласно которым на прошлогоднем митинге 3 июля у «Медиа Форума» была принята резолюция из семи пунктов. Два месяца давалось главе государства и Жогорку Кенешу на выполнение требований прекратить беззаконие и вернуть деятельность государственных органов в правовое русло, отправить кабмин в отставку и создать правительство народного доверия», — говорится в тексте.

Фарид Ниязов считает, что «налицо попытка сфабриковать обвинения в насильственном захвате власти».

«Позиция следствия открыто публиковалась в материалах госкомиссии по кой-ташским событиям и обнародована в Жогорку Кенеше, других материалах в СМИ. Однако практически все независимые юристы подтверждают, что главной причиной массовых беспорядков и гибели заместителя «Альфы» Усена Ниязбекова стали необдуманные действия руководства ГКНБ», — отмечает он.

По словам автора заявления, следствие не утруждало себя доказательствами.

«Если бы Атамбаев хотел сохранить власть, была масса вариантов организовать для него второй президентский срок. Несостоятельны и обвинения в том, что Алмазбек Шаршенович хотел манипулировать Жээнбековым. Неужели бывший президент не имеет права давать советы действующему главе государства и даже критиковать власть как гражданин? Все дело в том, как все это воспринимается на личностном уровне. Он (Сооронбай Жээнбеков. — Прим. 24.kg) знал и должен был учитывать характер Атамбаева», — резюмировал подсудимый Фарид Ниязов.

Экс-руководитель аппарата президента не пояснил, почему глава государства обязан «учитывать характер Атамбаева», и не уточнил, просил ли сам Сооронбай Жээнбеков еще до конфликта с бывшим другом давать советы, особенно в агрессивной форме.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.