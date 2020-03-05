Театры в Бишкеке приостановили спектакли из-за коронавируса

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева с 10 по 31 марта 2020 года временно прекращает показ спектаклей. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

Уточняется, что спектакли отменены на основании приказа Минкультуры «О временном запрете проведений культурно-массовых мероприятий».

Приобретенные билеты можно будет сдать в кассе театра или использовать на другие спектакли репертуара в апреле и мае.

При обращении в кассу необходимо предоставить неиспользованный билет, а также документ, удостоверяющий личность.

Отменились и выступления артистов в Государственном национальном русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова. Информацию 24.kg подтвердили в театре.

Отметим, что вчера на заседании Республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса стало известно, что в Кыргызстане запретили проведение любых культурно-массовых мероприятий.