Жители «Токольдоша» не могут узаконить свои участки: мэрия ищет пути решения

Чиновники мэрии Бишкека встретились с жителями жилмассива «Токольдош», которые не могут получить госакты на собственность. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, с жителями встретилась команда специалистов Бишкекглавархитектуры во главе с руководителем Асхатом Тулебердиевым.

В мэрии напомнили, что жилмассиву более 50 лет, часть территории по проектам еще советского периода предусматривалась под строительство высотных зданий.

«Часть домостроений и ныне попадает под охранные зоны», — отметили там.

Жители на протяжении многих лет не могут оформить свои дома и земельные участки. Сейчас здесь проживают 2 тысячи 300 человек.

«На встречу пришли около 40 человек. Главный архитектор и специалисты Бишкекглавархитектуры подробно ознакомили и рассказали горожанам о возможных вариантах решения вопроса», — подчеркнули в муниципалитете и добавили, что встречи с местными жителями будут продолжены.