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Общество

Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей

Задержанная сотрудниками ГКНБ за покушение на насильственный захват власти Анар Дубанбаева ранее работала судьей Бишкекского городского суда. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Известно, что Анар Дубанбаева уроженка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Из открытых источников стало известно, что у обвиняемой юридический стаж 23 года. Из них 11 лет женщина работала судьей.

В 2009 году Анар Дубанбаеву досрочно освободили от должности судьи указом президента КР.

В 2018-м сторонница Садыра Жапарова претендовала на должность судьи Иссык-Кульского областного суда, но добровольно отказалась от участия в конкурсе.

Akipress
Фото Akipress. Сторонница Садыра Жапарова задержана за покушение на насильственный захват власти

Адвокат Шарабидин Токтосунов сообщил 24.kg, что женщину обвиняют в том, что она якобы привезла из Иссык-Кульской области 200 человек на митинг в поддержку Садыра Жапарова.

«Со слов Анар Дубанбаевой, она лишь возглавляла штаб по поддержке Садыра Жапарова в Караколе, но не агитировала никого на участие в митинге. Меру пресечения ей обжалуют», — сказал Шарабидин Токтосунов.

Напомним, Анар Дубанбаеву задержали как активную участницу акции протеста в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Решением Первомайского районного суда женщину взяли под стражу до 3 мая.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145573/
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