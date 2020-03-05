На каких условиях получила квартиру Айсулуу Тыныбекова, рассказал мэр Бишкека

В собственности мэрии Бишкека находится 194 служебные квартиры. Об этом 24.kg сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, примерно в 100 квартирах проживают муниципальные и государственные служащие, около 25 — врачи, 30 — учителя, еще в 12 — спортсмены, инвалиды, малоимущие, сироты.

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Азиз Суракматов прокомментировал заявление депутата Дастана Бекешева во время обсуждения поправок в Жилищный кодекс, что квартира, подаренная чемпионке мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой, на самом деле выдана как служебная.

«Есть положение, предусматривающее передачу олимпийским чемпионам, победителям мировых соревнований квартир в собственность. Она не служебная. В служебных квартирах проживают, в частности, сотрудники муниципалитета, работающие в сфере физической культуры и спорта: тренеры, спортивные врачи, руководители физподготовки и другие», — сказал он.

Градоначальник добавил, что мэрия Бишкека не планирует строить муниципальное жилье.

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«Для нас важно сохранить уже имеющиеся квартиры, но не строить новые дома. В Бишкеке рынок строительства жилья перенасыщен, его можно приобрести через государственную ипотечную программу, долевое строительство. Сегодня стоимость квадратного метра на рынке — $500-600. Это дешевле, чем приобретать у муниципалитета. А ведь приватизация подразумевает выкуп жилья. И может выйти дороже, чем приобрести на рынке. Мы будем делать акцент на строительство соцобъектов: детских садов, школ, больниц», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что муниципалитет сейчас судится со строительными компаниями, которые должны были передать мэрии часть квартир после завершения строительства.

«В 2005-2010 годы земельные участки выделялись бесплатно и без торгов с условием передачи 10 процентов квартир муниципалитету. Таких уже более 300, но они не передают. Есть дома, в которых уже не осталось свободных квартир. Мы сейчас судимся. В первую очередь должны забрать их и выделить муниципальным и государственным служащим, нуждающимся», — отметил он.

Напомним, что в поправках предлагается разрешить приватизацию служебного жилья особо нуждающимся, а также выданного за особые услуги.