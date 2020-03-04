Лесникам и егерям повысят заработную плату

Работникам лесных и особо охраняемых природных территорий предлагают почти в два раза увеличить размер заработной платы. Проект постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2019 году к премьер-министру обратились полномочные представители правительства в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской и Таласской областей с просьбой о повышении размера заработной платы работников лесной отрасли.

Читайте по теме Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают

«На основании обращений премьер-министр поручил предоставить в аппарат правительства проект постановления по повышению заработной платы работников лесной отрасли с 1 июля 2020 года», — отмечается в документе.

В ведомстве отмечают, что самой серьезной проблемой управления лесных и природоохранных учреждений, сохранения биоразнообразия и развития сети особо охраняемых природных территорий являются текучесть кадров, низкий потенциал сотрудников данных учреждений и отсутствие в заинтересованности квалифицированных специалистов.

«Заработная плата руководителя учреждения составляет всего 7,5 тысячи сомов, а остальных работников пропорционально уменьшается в зависимости от занимаемой должности до 2,5 тысячи сомов. Социальное положение лесников и егерей очень в сложном положении. Их зарплата всего 6 тысяч сомов. В то же время каждый в среднем охраняет от 5 тысяч гектаров, дополнительно привлекаются к выполнению противопожарных и лесозащитных мероприятий», — говорится в документе.

Читайте по теме Егеря заинтересованы в выявлении браконьеров: предусмотрена премия

Кроме того, после вступления в силу в январе 2017 года Бюджетного кодекса, почти втрое сократился объем средств, которые могли быть для мотивации работников природоохранных и лесных учреждений. Документ не предусматривает такой категории государственных финансов, как специальные средства (средства от оказания платных услуг зачисляются на специальные счета организаций), кроме того, устанавливает порядок, согласно которому средства от лесопользования перечисляются в республиканский бюджет, а не зачисляются на специальные счета учреждений.

С введением в действие с 1 января 2019 года Кодекса «О неналоговых доходах» работникам природоохранных и лесных учреждений вменяется дополнительная функция как налоговых инспекторов.

В ведомстве считают, что увеличение заработной платы работников природоохранных учреждений будет способствовать повышению лесистости территории республики, сохранению биоразнообразия в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области развития лесной отрасли, смягчению и адаптации к последствиям изменения климата.