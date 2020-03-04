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Общество

Перекрестный год России и Кыргызстана. Какие мероприятия пройдут в его рамках

Перекрестный год двух стран на пространстве СНГ проводится впервые. Об этом на пресс-конференции сообщил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

Он напомнил, что договоренность о проведении Перекрестного года России и Кыргызстана достигнута в 2019 году во время визита Владимира Путина в Бишкек.

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«Подготовлена и в ближайшие дни будет подписана сводная программа мероприятий, но открытие уже произошло в Кремлевском дворце с участием глав обоих государств. Был концерт, подготовленный министерствами культуры двух стран. Он прошел на высоком уровне при полном зале — это 5 тысяч гостей. Концерт совместил разные жанры, разных исполнителей, были совместные номера, российские исполнители пели на кыргызском языке, Анна Большова прочла отрывок из «Материнского поля», — рассказал посол.

Николай Удовиченко отметил, что закрытие года планируют провести в ноябре в Бишкеке.
Посол добавил, что Перекрестный год — это не только год культуры, запланировано более 200 мероприятий, в том числе экономически-делового порядка, мемориальные мероприятия в честь юбилея Победы и другие.

Год обещает быть насыщенным, и радует, что не зацикливаемся только на культуре, но и продолжаем повестку укрепления деловых связей.

Николай Удовиченко

«Будет двусторонний инвестиционный форум и большое количество бизнес-форумов, где деловые круги получат возможность наладить контакты с уклоном на реализацию инвестиционных мероприятий», — отметил он.

В рамках проекта «Перекрестный год Кыргызстана и России» запланирован ряд и экономических мероприятий: межрегиональный экономический форум в Екатеринбурге, предполагается участие кыргызских бизнесменов и предпринимателей в Петербуржском экономическом форуме, а деятелей искусств — Петербуржском культурном. Для нас важно участие кыргызстанцев в инновационных форумах, которые будут проходить в России, отметил посол.

Особое место в программе займет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Решение о проведении Перекрестного года было принято в марте 2019 года по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145433/
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