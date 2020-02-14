Стала известна дата открытия перекрестного года Кыргызстана и России

Церемония торжественного открытия перекрестного года Кыргызстана и России назначена на 27 февраля. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

Откроют мероприятие президенты КР и РФ Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин. Оно начнется в Кремлевском дворце съездов в Москве.

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В рамках проекта «Перекрестный год Кыргызстана и России» запланирован ряд и экономических мероприятий: межрегиональный экономический форум в Екатеринбурге, предполагается участие кыргызских бизнесменов и предпринимателей в Петербуржском экономическом форуме, а деятелей искусств — Петербуржском культурном. Для нас было бы важным участие кыргызстанцев в инновационных форумах, которые будут проходить в России.

Особое место в программе займет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Решение о проведении перекрестного года было принято в марте 2019 года по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан. Страны планируют провести более 200 мероприятий.