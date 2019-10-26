В мэрии объяснили, за чей счет в Лондон съездила чиновница

Руководитель управления соцразвития мэрии Бишкека Аида Рысбаева ездила в Лондон не за счет бюджетных средств, а проектных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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Напомним, на очередной сессии БГК депутат Гульнара Молдобаева сообщила, что профильная комиссия горкенеша просила мэра рассмотреть соответствие ею занимаемой должности, а ее отправили в Лондон за счет бюджета. По словам депутата, по вине чиновницы произошла задержка с утверждением размера компенсации малоимущим слоям населения за уголь.

По данным муниципалитета, Аида Рысбаева ездила в Лондон на конференцию городов — участников Парижской декларации, к которой мэрия Бишкека присоединилась 10 июля.

«Документ призывает прекратить эпидемию СПИДа к 2030 году, искоренению стигмы и дискриминации, повышения уровня здоровья и благополучия людей, живущих с ВИЧ. Бишкек стал первой столицей среди стран Центральной Азии, подписавших декларацию», — отметили в мэрии.

Все расходы, связанные с поездкой и участием в конференции, покрывали организаторы.

В муниципалитете добавили, что задержки в выплатах компенсации не было.

«Согласно постановлению БГК о социальной поддержке малоимущих и имеющих право на льготы жителей, административные районы столицы открывают финансирование 1 августа, выплата же денежной компенсации взамен твердого топлива осуществляется до 30 октября. 5 сентября 2019 года постоянная комиссия БГК по бюджету и финансам после доклада Аиды Рысбаевой вынесла решение согласовать размер денежной компенсации за твердое топливо. Районные управления социального развития начали выплаты с опережением на 1,5 месяца», — отметили в мэрии.

Всего компенсации получат 3 тысячи 819 малоимущих семей и четыре организации на общую сумму 19,3 миллиона сомов.