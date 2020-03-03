Дискриминационным назвали правозащитники законопроект об отчете НПО

Представители НПО обеспокоены инициативой депутатов, предлагающих поправки в закон, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Об этом говорится в открытом обращении представителей сектора президенту, Жогорку Кенешу, премьер-министру, омбудсмену и гражданам КР.

«Некоммерческие организации так же, как и коммерческие, регулярно сдают три отчета: в налоговые органы, Социальный фонд и органы статистики. Депутаты предлагают ввести новый документ. Он должен включать в себя информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества НКО, а также ежегодно до 1 апреля публиковаться на сайте Минюста КР», — говорится в обращении.

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Авторы отмечают, что НПО не боятся публиковать отчеты, а лишь хотят, чтобы в Кыргызстане их деятельность регулировалась так же, как и в других демократических государствах, где уже сформированы стандарты и принципы регулирования деятельности некоммерческих организаций.

«В частности, в руководящих принципах по свободе объединений, разработанных ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией, говорится: недопустимо требовать от объединений (НКО) предоставления большего количества отчетов и информации, чем от других юридических лиц (например, от коммерческих предприятий); следует обеспечивать равенство между различными сферами деятельности», — отмечается в обращении.

Сообщается, что Кыргызстан в 1994 году присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) и к его Первому факультативному протоколу. Тем самым взял на себя ряд обязательств. В частности, что граждане этой страны имеют право обращаться в Комитет ООН по правам человека в случае нарушения прав, предусмотренных в данном Пакте, а государство признает и исполняет решения Комитета ООН по правам человека. При этом его решения становятся прецедентами, то есть обязательными правилами при регулировании аналогичных отношений во всех странах, которые присоединились к данному Пакту.

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«Комитет ООН по правам человека неоднократно рассматривал дела по заявлениям граждан и НКО по праву граждан на объединение и выносил по ним решения о том, что НКО — это объединение граждан, регулирование деятельности простых НКО (которые не получили статус благотворительной или общественно-полезной организации и не пользуются налоговыми льготами) должно осуществляться так же (или не сложнее), как коммерческих организаций», — говорится в обращении.

Представители НКО считают, что законопроект, который устанавливает новый отчет только для них, является дискриминационным.

По их мнению, он нарушает принцип «равного регулирования», закрепленный в вышеуказанных международных документах по регулированию деятельности НКО.

В обращении отмечается, что указание авторами законопроекта, что такого рода отчеты для НКО существуют в странах Европы (Великобритании, Германии, Венгрии) и некоторых странах СНГ (Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Армении, Азербайджане и Беларуси), не соответствует действительности.

«Во всех странах Европы требования по опубликованию отчетов на сайте в интернете установлены не для всех НКО, а только в отношении узкого круга организаций, которые получили статус благотворительных или общественно-полезных, взамен на предоставленные им налоговые льготы. В Кыргызстане разработан проект закона о благотворительных организациях, который предусматривает публикацию их отчетов на сайте Государственной налоговой службы. В указанных авторами законопроекта странах СНГ нет требования по опубликованию финансовых отчетов простых НКО на сайте в интернете», — говорится в обращении.

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Отмечается также, что авторы законопроекта избегают открытого обсуждения с представителями НКО, которые не согласны с дискриминационными предложениями депутатов ЖК.

Авторы считают, что было бы правильно организовать по данному законопроекту парламентские общественные слушания, где представители НКО могли бы высказать депутатам парламента свои аргументы против принятия поправок.

Если данный законопроект будет принят, Кыргызстан тем самым сделает шаг для перехода из группы демократических стран в группу тоталитарных, где попираются права человека и нарушаются стандарты и принципы свободы. из обращения НПО к президенту

Представители НПО просят депутатов либо провести парламентские общественные слушания по законопроекту, либо отклонить его.