За особый статус для некоторых мигрантов выступает посол Аликбек Джекшенкулов

В Москве в рамках перекрестного года Кыргызстана и России представители правительств двух стран, депутаты Государственной думы и дипломаты обсудили перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Кыргызстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов отметил, что одна из стратегических целей двух стран — это обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

По словам Аликбека Джекшенкулова, в первую очередь Россия и Кыргызстан должны приложить максимум усилий для улучшения правового положения мигрантов и членов их семей, повышения уровня социальной защиты.

Он добавил, что необходимо совершенствовать такие актуальные проблемы, как постановка на миграционной учет по месту пребывания. Поскольку не всегда собственники жилья и работодатели направляют в компетентные органы уведомления о постановке на миграционной учет. Несвоевременное прохождение этой процедуры автоматически переводит мигрантов в статус нелегалов.

Нарушение кыргызскими гражданами правил пребывания влечет за собой административную ответственность вплоть до применения к ним мер по ограничению въезда. На сегодняшний день именно вследствие этих причин десятки тысяч мигрантов попали в черный список.

За мелкие правонарушения, в том числе и за нарушения Правил дорожного движения кыргызстанцами, работающими водителями такси, также закрывается въезд в Россию.

Для решения этих проблем Кыргызстан внес проект дополнений в договор о ЕАЭС отмену ограничительных мер в случае, если мигранты оплатили штрафы за административные правонарушения.

Важным для мигрантов является и обязательное медицинское страхование для членов семей, особенно несовершеннолетних детей. Кыргызская сторона, как подчеркнул Аликбек Джекшенкулов, настаивает на том, что оказание медицинской помощи должно осуществляться на одинаковых условиях с гражданами России.

Много неудобств также доставляет и требование обязательно указывать цель въезда. Если она не соответствует дальнейшим намерениям, то, к примеру, указавший целью «учебу», но решивший устроиться на работу в России кыргызстанец должен обязательно выехать и повторно въехать, указав цель — «работа».

Кыргызская сторона считает, что вопросы въезда не должны быть препятствием для свободного осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда ЕАЭС. Аликбек Джекшенкулов

Соответствующий проект поправок в договор о союзе, дающий право изменить цель въезда без выезда за пределы России, Кыргызстан уже поддержал.

Кыргызстан также выступил за инициативу комиссии по приданию особого статуса мигрантам, имеющим долгосрочные трудовые договоры (свыше одного года).

Советник премьер-министра КР Олег Панкратов отметил, что мигрантам не должны ограничивать суммы переводов денежных средств в Кыргызстан.

Участники обсуждения поддержали большинство вопросов, поднятых кыргызской стороной. Аликбек Джекшенкулов проинформировал, что имеющиеся проблемы мигрантов будут обсуждаться на площадке Евразийской экономической комиссии с участием всех заинтересованных сторон.