Семь вопросов про ВИЧ, которые вы стеснялись задать

Кыргызстане скоро появятся экспресс-тесты на ВИЧ. Любой желающий сможет купить в аптеке тестер с инструкцией и по слюне проверить свой статус.

А пока же анализы на инфекцию можно сдать в Республиканском центре «СПИД» и других медучреждениях. Как и где анонимно пройти проверку на ВИЧ, сколько стоит обследование, куда обращаться в случае положительного результата? На эти вопросы 24.kg ответил заведующий отделом освидетельствования РЦ «СПИД» Шакирдин Султанов.

1 Где пройти обследование на ВИЧ-инфекцию? В Кыргызстане работает несколько центров добровольного обследования. Процедура тестирования добровольная, по желанию — анонимная. Республиканский центр «СПИД». Бишкек, улица Логвиненко, 8; 0312301082, 0312300753. Городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Бишкек, улица Токтогула, 62; 0312680830, 0312486617. Чуйский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Токмак, улица Комсомольская, 129а; 0313830612, 0313830617. Ошский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Ош, переулок Моминова, 10; 0322276630. Джалал-Абадский областной центр профилактики и борьбы со СПИД. Джалал-Абад, улица Курортная, 37, 0372223159. Нарынский областной центр по борьбе и профилактике СПИДа. Нарын, улица Раззакова, 1; 0352251942, 0352253054. Иссык-Кульский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Каракол, улица Аманбаева, 118а; 0392251718, 0392251664. Баткенский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Баткен, улица Раззакова, 13; 0362251407. Таласский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Талас, улица Ленина, 257; 0342255236.

2 Какие виды медицинского освидетельствования существуют на ВИЧ и СПИД? Основным методом является лабораторное исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Читайте по теме В Кыргызстане скоро появятся в продаже экспресс-тесты на ВИЧ Помимо анализа по крови также доступен экспресс-тест на ВИЧ по слюне, результат которого можно узнать через 20 минут. Его достоверность — более 99 процентов. Однако экспресс-тесты по слюне пока что доступны только в медицинских учреждениях и в неправительственных организациях. Ожидается, что они скоро появятся и в аптеках.

3 Сколько стоит обследование и какие документы нужны? Стоимость добровольного обследования на ВИЧ — 173 сома, для иностранцев данная услуга стоит $5 (около 350 сомов), экспресс-тест по крови — 381 сом. Для тестирования потребуется документ, удостоверяющий личность. Если тестирование анонимное, вам присвоят цифровой код, по которому вы сможете получить результаты обследования.

4 Через какое время можно узнать результат анализа? Результат обычного теста станет известен на следующий день. Экспресс — через 40 минут.

5 Что делать, если анализ положительный? Обратиться в центры профилактики и борьбы со СПИДом. Здесь кровь обследуется повторно. Если подтверждается два раза, то пациент отправляется в эпидемиологический отдел, где ему проведут эпидрасследование. В случае выявления положительного диагноза ВИЧ пациент помещается в диспансерный отдел для лечения. Определяется состояние его иммунитета, вирусная нагрузка и назначается лечение по место жительства.

6 Что делать, если был совершен половой акт с повышенным риском инфицирования? После контакта с ВИЧ-положительным человеком, изнасилования или использования одного шприца при потреблении инъекционных наркотиков, а также внутрибольничных случаях заражения необходимо произвести постконтактную профилактику (ПКП). Она проводится для предупреждения болезни. Необходимо начать прием антиретровирусных препаратов (АРВ) как можно скорее, если существует риск инфицирования. Эти препараты доступны только по рецепту, лечение длится четыре недели. Поэтому для начала нужно обратиться в один из указанных центров профилактики и борьбы со СПИДом, пройти обследование и бесплатно получить лекарства.