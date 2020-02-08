Это не просто опера. Уникальное музыкальное шоу состоится в Бишкеке

Уникальное музыкальное шоу афро-тенора Gugulethu состоится в Бишкеке 7 марта.

Артисты поют на 10 языках. Их стиль можно охарактеризовать как афро-опера: вдохновенная музыка с уникальными современными и этническими элементами.

На концерте будут исполнены шедевры мировой оперы, оперетты и мюзиклов, неаполитанские и русские народные песни, произведения из кинохитов, африканские мелодии и афро-фьюжн.

Редкие тембры, неожиданное сочетание вокальных и музыкальных жанров, смелые аранжировки, импровизации, динамичная смена номеров, калейдоскоп сценических костюмов и образов — все это ждет гостей шоу.

Пятнадцать лет назад Mpendulo Yawa, Siyabulela Gqola, Xolani и Loyiso Dlova были отобраны для конкурса Voice, где они заняли первое место в категории «Лучшая группа». Победы продолжились и на других соревнованиях, таких как «Il Divo Южной Африки», «Дети Паваротти» и «Алмазный городок».

В концерте примут участие оперная дива, прима Башкирского государственного театра оперы и балета Лариса Ахметова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, участник престижных оперных вечеров, фестивалей и гала-концертов Лариса Келль.

Концерт состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Начало в 18.30.

24.kg является информационным партнером мероприятия.