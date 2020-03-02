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Общество

В конце 2020 года в Бишкеке запустят завод по переработке мусора

Мусороперерабатывающий и сортировочный завод в Бишкеке запустят в конце 2020 года. Об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.

По его словам, 18 марта мэрия намерена объявит тендер на строительство завода по сортировке мусора со сметной стоимостью 6 миллионов евро.

«Завод надо запустить в декабре. На все предусмотрено 22 миллиона евро. 9 миллионов евро мы потратим на новый мусорный полигон, куда направят отходы, которые оказались непригодными для переработки», — заявил вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145178/
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